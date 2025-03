Napolipiu.com - Alemao: “Napoli, lo scudetto è ancora possibile. Lukaku forte, ma non viene servito bene”

: “, lo, ma non”">L’ex centrocampista delha parlato al Corriere del Mezzogiorno in occasione della presentazione del torneo Under 15 “Fattoria Donna Giulia”, in programma dal 24 al 27 aprile nei campi di Gragnano, Casola di, Agerola, Pimonte, Lettere e Pompei, con la partecipazione di club di spessore internazionale come, Manchester City, Paris Saint-Germain e Flamengo.ha espresso fiducia nel cammino degli azzurri: “Contro il Venezia hanno giocato in modo discreto, avrebbero dovuto vincere. Ma credo che ilabbiagrandi possibilità di portare a casa lo. Dipende tutto dagli azzurri: ci sono stati brutti risultati e qualche pareggio di troppo, ma se l’Inter prende il largo, la corsa si complica”.