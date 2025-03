Ilfattoquotidiano.it - Alberto Fantin trovato morto: aveva 37 anni. Nel 2018 fu premiato miglior arbitro del Veneto

Un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Il 37ennelo scorso martedì 25 marzo all’interno della sua casa di Reschigliano di Campodarsego, in provincia di Padova. L’uomo lavorava nell’azienda Vimar euna grande passione per il calcio. La notizia del suo decesso è stata diffusa in una nota dall’Aia, l’Associazione italiana degli arbitri.era infatti un direttore di gara. Nelvenne anchecomedel.“Ci ha lasciato. Appartenente alla Sezione di Padova,intrapreso la carriera del Calcio a 5 fino ad approdare alla Can 5 neled esserecome“, si legge nella nota dell’associazione. Il suo impegno neglisuccessivi non era diminuito: “Consigliere sezionale, sempre al servizio della Sezione e degli arbitri più giovani, ha svolto per molti ragazzi il ruolo di tutor ed era diventato osservatore arbitrale l’8 dicembre 2024.