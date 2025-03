Zon.it - Albert D’Alterio: chi è il papà della New GiG Promotion

Nel panorama dell’imprenditoria italiana, un nome sta emergendo con forza:. A capo di New GiG, dopo aver rilevato la storica realtà milanese del management degli anni ‘90, si sta imponendo come uno dei volti più interessanti e dinamici del business italiano. Portando una ventata di innovazione in un settore in costante evoluzione.D’altra parte, di cambiamenti radicaline sa qualcosa. La sua è la storia di un uomo che ha conosciuto il sapore amarosconfitta e la dolcezzarinascita. Nato a Torino, con sangue napoletano e sardo nelle vene, sin da bambino aveva un solo sogno: diventare un calciatore professionista. Ogni allenamento, ogni partita, ogni minutosua adolescenza era dedicato all’inseguimento di quella chimera. Poi, a soli 19 anni, dopo sette interventi chirurgici, ha dovuto accettare che quel percorso era già giunto al termine.