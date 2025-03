Lanazione.it - Al via dal Casentino le assemblee elettive Cna

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 27 marzo 2025 – Al via dalleCna In ogni vallata saranno accompagnate da incontri con gli studenti con il premio “Imprenditori del futuro”. Sabato 29 marzo a Bibbiena anche l’inaugurazione della nuova sede Crescere insieme al territorio, partendo dalle nuove generazioni. E’ questo il filo conduttore scelto da CNA Arezzo per la sua campagna elettiva per il rinnovo degli organismi dirigenti. Le cinquecongressuali, una per vallata, saranno quindi accompagnate dal progetto “Artigiani in classe” nel quale studenti delle scuole superiori presenteranno il loro progetto imprenditoriale per candidarsi al “Premio imprenditori del futuro”, che prevede un riconoscimento all’Istituto di 3.000 euro e uno agli studenti vincitori di 2.000 euro. Si comincia sabato 29 marzo con l’assemblea elettiva delin programma all’Itis “Galileo Galilei” di Poppi, che sarà preceduta, a partire dalle 9, dall’incontro con gli studenti sul tema “Giovani e lavoro” nel quale ci saranno prima le testimonianze di artigiani del territorio e poi la presentazione del progetto degli studenti di fronte alla platea degli artigiani.