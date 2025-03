Secoloditalia.it - Al via a Parigi il summit dei “volenterosi”. L’arrivo di Meloni all’Eliseo accolta da Macron (video)

Al via il‘della coalizione dei’ asul dossier Ucraina. L’Italia è presente al vertice promosso da Francia e Gran Bretagna con la premier Giorgia, insieme a una trentina di capi di Stati di Paesi alleati di Kiev, non solo europei ma anche del Commonwealth e dell’Asia.arrivadal presidenteAl suo arrivola premier è stata, nel cortile della presidenza, dal presidente Emmanuelche le ha stretto la mano alla premie. Poisi è avviata verso l’interno del palazzo dell’Eliseo dove si tiene il vertice. Prima dell’inizio dei lavori ha avuto un breve colloquio con Ursula von der Leyen. “Stiamo lavorando per rafforzare la sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa nel suo complesso. Il punto di partenza è rafforzare l’Ucraina per difendersi.