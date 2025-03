Linkiesta.it - Al vertice dei willing si presenta un’Italia assai poco volenterosa

Leggi su Linkiesta.it

Aldei cosiddetti paesi– che l’italiano e il buon senso suggerirebbero di tradurre con «volontari», ma temo dovrò rassegnarmi anche io a rendere con «volenterosi» – l’Italia sioggi, dopo molte esitazioni, con un atteggiamentodisponibile e una posizione ancor meno comprensibile.Del resto, è evidente come al centro della riunione tenuta ieri a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni con i suoi due vice in vista deldi Parigi,più che la prova di forza in corso tra Stati Uniti e Unione europea o le difficoltà della trattativa diplomatica tra Russia e Ucraina, vi fosse lo scambio di dispetti tra Matteo Salvini e Antonio Tajani, l’imminente congresso della Lega (il 5 aprile) e la necessità di abbassare il tono delle polemiche interne per non avvantaggiare le opposizioni.