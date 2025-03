Palermotoday.it - Al Piccolo Teatro dei Biscottari lo spettacolo “Samar”, in scena Giovanni Alfieri

Leggi su Palermotoday.it

“Veglia prolungata fino a tardi, molto dopo il calar del sole, nell’incanto del racconto, in una danza ininterrotta di parole”. Così si può tradurre vagamente “”, termine arabo, sostantivo, di difficile traduzione in italiano. Ed è “", il primo studio per una performance notturna di e.