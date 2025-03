Ilrestodelcarlino.it - Al paese alto ’Testimone oculare’ di Lamberto Bava

La stagione culturale di Blow Up, questa sera alle 21,15 all’Ospitale deldi Grottammare propone un altro appuntamento con il cinema estremo. In programma il film ‘Testimonedel 1988 diche a distanza di soli due anni torna a San Benedetto per ambientarci una parte della sua nuova opera dopo l’esperienza di Morirai a mezzanotte. Testimone oculare è uno dei quattro film della serie ‘Alta Tensione’ prodotti da Reteitalia per la Fininvest nel 1989 ma rimasti inediti per lungo tempo. La prima trasmissione di questo film avvenne infatti solo nel 1999 su Italia 1. Il film racconta la storia di una donna cieca che rimane chiusa all’interno di un centro commerciale e si ritrova ad assistere a un delitto in cui viene uccisa una dipendente. La polizia avvia le indagini, aiutata dalla donna che, seppur ipovedente, è in grado di percepire le vibrazioni delle persone e potenzialmente anche dell’assassino.