Al Lazzaretto la festa della Rete di quartiere di Conca Fiorita

Bergamo. Domenica 30 marzo, dalle 15 alle 19, nella location speciale del, ci sarà ladidi. Tante realtà die molte associazioni che hanno sede alhanno unito intenti, forze ed entusiasmo per organizzare un pomeriggio ricco di proposte, intrattenimento, per tutte le età.Il programma prevede intrattenimento musicale, merenda, giochi di una volta, percorso sensoriale, Croce rossa in piazza, volteggi su tessuto aereo, balli medievali in costumi storici, sensibilizzazioni su temi socio-ambientali, esposizione delle attivitàscuola, attività fisica, trucca bimbi, introduzione alla marineria, angolo lettura per i più piccoli.Le Reti didi Bergamo sono gruppi composti da cittadini, rappresentanti di associazioni, enti, comitati e servizi che hanno a cuore il bene dele si attivano per realizzarlo.