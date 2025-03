Ilgiorno.it - Al cinema Rondinella di Sesto. La generazione Z al comando: "Una rassegna tutta giovane"

LaZ va aldeldiSan Giovanni. Dal mese di ottobre un gruppo di 8 giovani spettatori (young programmers) tra i 16 e i 18 anni ha lavorato al progetto che vede come risultato finale, in questi due mesi, la realizzazione e la gestione di unatografica. Gli young programmers hanno deciso insieme i quattro film da programmare, selezionandoli all’interno di un catalogo di 8 titoli di qualità con protagonisti i giovani. Hanno anche preparato i materiali di approfondimento, ideato strategie di comunicazione innovative per coinvolgere il pubblico e, infine, nei giorni della, introdurranno il film agli spettatori in sala e modereranno il dibattito con gli ospiti. I giovani deldiSan Giovanni che hanno ideato e organizzato questo calendario sono Stefano Casini, Sofia Fazio, Alessandro Martulli, Lucrezia Mastrobisi, Lorenzo Moroni, Sofia Ruozzo, Alessandro Scoccimarro ed Elisa Volpato, nell’ambito di un percorso di alternanza scuola/lavoro con diversi istituti del territorio.