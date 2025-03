Zonawrestling.net - AJ Francis risponde a Swerve: “Io accusato di aggressività per aver difeso una donna nera”

L’ex membro degli Hit Row offre la sua versione riguardo alle dichiarazioni diAJha voluto chiarire la sua posizione in merito al licenziamento degli Hit Row dalla WWE. All’inizio di questa settimana,Strickland della All Elite Wrestling è apparso su VladTV. Durante la discussione sul licenziamento degli Hit Row dalla WWE, Strickland ha affermato disentito che un membro del gruppo si era comportato in modo “aggressivo” al telefono con qualcuno della dirigenza riguardo alla situazione di B-Fab con la compagnia, cosa che avrebbe portato successivamente al licenziamento del gruppo.La risposta di AJalle insinuazioniSebbene Strickland non abbia menzionato AJper nome, molti fan hanno fatto il collegamento. Dopovisto le citazioni dell’intervista,ha utilizzato i social media per affrontare le accuse, scrivendo:“A quanto pare sono stato un ‘uomo di colore aggressivo’ perunadi colore.