AIFA estende la rimborsabilità di nivolumab | svolta per melanoma e tumore al polmone in fase iniziale

Più guarigioni per i pazienti colpiti dae dadelgrazie all’immunoterapia in stadio precoce. L’Agenzia Italiana del Farmaco () ha infatti esteso ladell’immunoterapicoin monoterapia per il trattamento adiuvante, ovvero successivo alla chirurgia, di adulti conallo stadio IIB o IIC sottoposti a resezione completa. Ed anche neldel polso in stadio precoce, il trattamento con l’immunoterapia può incrementare il numero di guarigioni. Il via libera per ilsi basa sui risultati dello studio CheckMate -76k, in cuiha dimostrato un beneficio a lungo termine nel trattamento adiuvante, con una sopravvivenza libera da recidiva a tre anni del 71% e una riduzione del rischio di recidiva pari al 38%. Anche la sopravvivenza libera dalle metastasi a distanza è significativamente più lunga con, con un tasso di 36 mesi del 79%.