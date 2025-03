Ilfoglio.it - “Ai figli solo il cognome della madre”. Cioè del nonno. Ops!

Al direttore - Chat di magistrati estesa per sbaglio a un giornalista, da anni.Giuseppe De Filippi Ops! Al direttore - Dario Franceschini: “Aiil”.del.Michele Magno Ops! Al direttore - “La sicurezza non la porta il riarmo, ma il lavoro, i diritti e lo stato sociale”, dice Landini in un’intervista a Repubblica. “La guerra la pagano i lavoratori e i cittadini”. Subito gli fa eco il segretarioFiom Michele De Palma: “Oggi la Ue sceglie di investire 800 miliardi in armamenti, dimenticando i princìpi fondativi sottoscritti a Ventotene”. Eppure i due sindacalisti peace&love sanno bene che anche gli armamenti portano lavoro. D’altronde la Cgil è presente anche nel comparto Difesa, sempre pronta a scendere in piazza a ogni paventato rischio di taglio al personale o alle risorse anche nel settore armamenti.