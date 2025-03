Ilgiorno.it - Aggredisce la madre per la droga

Maltrattava e vessava lacon continue richieste di denaro per comprare: alla donna, di nazionalità indiana, è occorso parecchio tempo prima di trovare il coraggio di denunciare, ma all’ennesima aggressione si è decisa e per il figlio è scattato l’arresto. I fatti a Turbigo. Il figlio trentenne – pregiudicato e disoccupato – pretendeva denaro dallaper poter acquistare l’ennesima dose di stupefacente. La donna ha cercato di negarglielo ottenendo per tutta risposta la reazione violenta del figlio che le ha anche morsicato una mano. Il trentenne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata rapina. P.G.