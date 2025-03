Lapresse.it - Agenzia Entrate: “In ‘magazzino fiscale’ 1.280 miliardi da recuperare”

L’dellefa i conti delcalcolando in 1.280le risorse da. La fotografia è stata scattata dal direttore dell’dellee dell’delleRiscossione Vincenzo Carbone, in audizione in commissione Finanze al Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva e dell’iter del ddl sulla Rottamazione quinquies.“Complessivamente il carico contabile residuo dei ruoli affidati dai diversi enti creditori, prima ai concessionari privati, poi a Equitalia e infine all’delle-Riscossione, nel periodo primo gennaio 2000 al 31 gennaio 2025 – osserva Carbone – ammonta a 1.279,8di euro, dei quali 1.272,9relativi a carichi affidati dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 – comprensivi anche dei carichi relativi agli ambiti provinciali della Regione Siciliana affidati fino al 30 settembre 2021 a Riscossione Sicilia spa”.