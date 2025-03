Affondato un sottomarino turistico nel mar Rosso tragedia in Egitto A bordo 40 persone | Almeno 6 morti

Leggi su Open.online

C’erano circa 40 turisti adelal largo della costa di Hurghada, in, nelle acque del mar. Si teme chesei turisti siano deceduti nel naufragio dell’imbarcazione della compagnia Sindbab. Altre novesarebbero rimaste ferite. Secondo la Bbc che cita fonti locali, 22sono state salvate, mentre tra i feriti «quattro sono in condizioni critiche» e sono state ricoverate negli ospedali più vicini. Il sommergibile della compagnia SindbadIl sommergibile Sindbad,oggi al largo di Hurghada, era in funzione da diversi anni, offrendo escursioni turistiche nella zona, scrive ancora la Bbc. Secondo la compagnia proprietaria dell’imbarcazione si tratta di uno dei soli 14 veri sommergibili ricreativi al mondo. L’azienda, la Sindbad Submarines, che ne possiede anche un altro, permetteva ai turisti di immergersi fino a 25 metri di profondità per esplorare 500 metri di barriera corallina e la sua fauna marina.