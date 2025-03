Unlimitednews.it - Affonda un sommergibile turistico in Egitto, sei morti tra i passeggeri russi

IL CAIRO () (ITALPRESS) – Almeno sei persone morte e nove ferite è il bilancio di un incidente avvenuto nel Mar Rosso egiziano al largo di Hurghada dove èto unda diporto. Le squadre di soccorso sono riuscite a salvare 29 persone a bordo. Nove persone ferite nell’incidente, di cui quattro in condizioni critiche, sono state trasferite negli ospedali di Hurghada per cure e primo soccorso.Il consolato generale russo a Hurghada ha fatto sapere che a bordo c’erano in totale 45 turisti, compresi dei bambini. L’incidente, sempre secondo quanto reso noto dal consolato, è avvenuto a 1 km dalla costa.Nel frattempo, alcune fonti hanno riferito ad Al Arabiya che il governatore di Hurghada, il generale di divisione Amr Hanafi, ha visitato il luogo dell’incidente e ha richiesto un rapporto dettagliato sulle cause dell’mento del sottomarino.