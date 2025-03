Quotidiano.net - Affonda sottomarino turistico in Egitto: almeno 6 morti e 9 feriti

Roma, 27 marzo 2025 – Tragedia in fondo al mare.sei persone sono morte e nove sono rimaste ferite dopo che un sommergibileto al largo della costa della città egiziana di Hurghada, nel Mar Rosso, nelle prime ore di oggi, secondo fonti locali citate dalla Bbc. Ventidue persone sono state salvate, mentre i, tra cui "quattro in condizioni critiche", sono stati trasportati negli ospedali vicini. Si ritiene che a bordo del sommergibile ci fossero circa 40 turisti al momento dell'incidente. Sempre secondo la Bbc, ilsi chiama Sindbad ed èto nelle immediate vicinanze del porto.