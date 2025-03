Thesocialpost.it - Affonda sottomarino turistico al largo di Hurghada: sei morti e nove feriti

Tragedia nel Mar RossoUnto nelle prime ore del mattino aldella costa della città egiziana di, nel Mar Rosso. Secondo quanto riportato dalla Bbc, il bilancio provvisorio è di sei vittime e, tra cui quattro in condizioni critiche.Il mezzo coinvolto: il SindbadIl battello subacqueo, chiamato Sindbad, trasportava circa 40 turisti. Il naufragio è avvenuto nei pressi del porto della rinomata località turistica, meta frequentata da viaggiatori di tutto il mondo.I soccorsi e le indaginiIsono stati trasportati con urgenza negli ospedali locali. Le autorità egiziane hanno aperto un’inchiesta per determinare le cause dell’incidente. Le operazioni di recupero e di ricerca dei possibili dispersi sono ancora in corso, condotte dalla guardia costiera con l’aiuto di squadre di sommozzatori.