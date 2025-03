Ilfoglio.it - Affonda il sottomarino Sindbad nel Mar Rosso, il turismo sottomarino continua a mietere vittime

Il" èto nelle acque del Mar, al largo della città egiziana di Hurghada. L'imbarcazione si è schiantata durante un'escursione, avviata per ammirare la barriera corallina. A bordo c'erano 45 turisti russi, della compagnia "Biblio Globus", oltre ai membri dell'equipaggio. Le operazioni di soccorso hanno permesso di salvare 29 persone, ma sono sei i morti e nove i feriti, di cui quattro sono molto gravi. Le autorità locali stanno conducendo delle indagini per determinare quali siano state le cause dell'incidente. A quanto pare, però, l'incidente non può essere ricondotto a intemperie metereologiche, non essendoci nessun segno di acque agitate, secondo le osservazioni meteo della mattina., di proprietà dell'omonimo hotel, era in funzione da diversi anni e offriva escursioni turistiche della zona.