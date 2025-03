Lanazione.it - Affitti insostenibili, a Firenze solo il 16% delle case è accessibile alle famiglie

Leggi su Lanazione.it

, 27 marzo 2025 – Il mercato degliin Italia sta diventando sempre più insostenibile per le, con meno di un'abitazione su duedal punto di vista economico. Secondo l'analisi condotta dall'ufficio studi di Idealista, a livello nazionaleil 48%in affitto rientra nella soglia di sostenibilità economica, che si attesta al 30% del reddito disponibile. Ava peggio. Nel capoluogo toscano, infatti,il 16%abitazioni in affitto risultaper lecon reddito medio. Questo significa che l'84% degli annunci supera la soglia di sostenibilità. Il canone di locazione sostenibile per un trilocale adovrebbe essere pari a 1.059 euro al mese. Il costo medio di mercato è di 1.796 euro mensili, con una differenza di ben 737 euro tra il prezzo sostenibile e quello reale.