Affittare casa è sempre più difficile. Secondo un rapporto di Idealista solo il 48% delle abitazioni sul mercato è accessibile per gli stipendi italiani

in Italia èpiùil 48%case in affitto (meno di un’abitazione su due) è oggiper le famiglie italiane. Il canone di locazione richiesto nel 52% dei casi supera, infatti, la soglia di sostenibilità economica, pari al 30% del reddito a disposizione. A sostenerlo è l’Ufficio Studi di, il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico,cui il canone di affitto sostenibile a livello nazionale è di 845 euro al mese. Tuttavia, nel quarto trimestre del 2024, l’affitto medio per un trilocale era di 893 euro mensili, con una differenza di 48 euro tra il prezzo sostenibile e quello di.La distribuzione degli affitti accessibili non è omogenea e la loro scarsità è particolarmente evidente nei grandi mercati. Infatti, Venezia si distingue come la città meno sostenibile per gli affitti conil 6% dell’offerta ritenutaper gli inquilini.