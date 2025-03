Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Chiara e il marito? "A casa è finita in disgrazia", insulti dopo i titoli di coda

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Altra riprova che le partite che iniziano bene finiscono male". Admercoledì sera giocanoe ilAntonino dalla Calabria, ma il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino non va come sperato né dai concorrenti né dai telespettatori, che asi scatenano suggerendo una crisi matrimoniale imminente. "Lei a 25 anni sposata, con lavoro e famiglia, io a 25 anni a guardare lei addal divano. Okkk", scrive un utente su X ad avvio di partita. Si procede spediti ma il finale alla Regione Fortunata è amaro. Amarissimo. Anche perché a scegliere è Antonino, con la moglie che prima gli concede l'opportunità di decidere il loro destino e poi sembra non trattenere una certa irritazione una volta appurato il ritorno asenza un euro in tasca.