AEW: Ricochet salta Dynamite, sta preparando il matrimonio con Samantha Irvin

è apparso in un video messaggio nella puntata del 26 marzo di AEW. Ha fatto notare che non era presente perché si stavaper il suo. Lo ha definito il giorno più bello della sua vita.ha concluso dicendo che ad AEW Dynasty otterrà tutto: “the Girl and the Gold“, riferendosi alla sua ormai prossima sposa e l’AEW International Championship.Speedball Mike Bailey andhave their eyes dead set on taking down "The Best Bout Machine" Kenny Omega and winning the #AEW International Championship!Watch #AEWLIVE on TBS & Max@KennyOmegamanX @King@SpeedballBailey pic.twitter.com/x5xUW3iePh— All Elite Wrestling (@AEW) March 27, 2025Fightful Select ha riferito cheha ottenuto un periodo di riposo per il suo, in quanto lui e lasi sono sposati lo scorso fine settimana.