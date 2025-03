Zonawrestling.net - AEW: MJF e Hurt Syndicate, l’invito si trasforma in un colpo di scena a Dynamite

L’episodio di AEWdel 26 marzo ha offerto molti momenti chiave, tra cui una grande decisione di MJF.Circa 20 minuti dopo l’inizio della puntata, MJF è apparso sul ring, aprendo il suo intervento con un attacco verbale a Prince, leggenda del Minnesota, prima di passare subito al punto. MVP gli aveva fatto un’offerta allettante per entrare nell’, e questa settimana MJF era pronto a dare la sua risposta definitiva, dopo averci riflettuto per due settimane.Senza perdere tempo, ha dichiarato a MVP di voler entrare nel “business” di far male alla gente. MJF has made his decision, but not everyone may be in agreement about it.Watch #AEWLIVE on TBS & Max@TheMJF @The305MVP @FightBobby @SheltyB803 pic.twitter.com/NYD6Tn3deQ— All Elite Wrestling (@AEW) March 27, 2025 A quel punto, Bobby Lashley e Shelton Benjamin sono arrivati a unirsi alla conversazione.