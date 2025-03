Zonawrestling.net - AEW: L’ex WWE Von Wagner appare a Dynamite tra gli “uomini della sicurezza”

Leggi su Zonawrestling.net

Ieri notte è andata in onda una nuova puntata di. Tra la varia carne al fuoco, anche un segmento di backstage che visto Mark Davis e Powerhouse Hobbs coinvolti in una rissa.sono intervenuti cercando di sedare la rissa e tra questi non è sfuggito all’occhio dei fan un volto noto, una vecchia conoscenza del WWE Universe.VonIeri notte è apparsa auna vecchia conoscenza del WWE Universe. Si tratta di Von(vero nome Cal Bloom) apparso durante lo show settimanale AEW in veste di “uomo”. Dopo la finepuntata, Sean Ross Sapp di Fightful Select ha evidenziato che, al momento, non ci sono indicazioni circa la volontàAEW di offrirgli un contratto. Semplicemente la puntata di ieri notte andava in onda vicino a dove viveWWE e così è stato chiamato.