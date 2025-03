Abruzzo24ore.tv - Aeroporto d'Abruzzo: la nuova porta d'accesso per Roma e il Centro Italia

Pescara - Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha annunciato un ambizioso piano per trasformare l'd'nel terzo scalo di riferimento pere il. L'obiettivo è incrementare il numero di passeggeri e ampliare le rotte disponibili, posizionando lo scalo come un hub strategico per il traffico aereo nazionale e internazionale.? Durante una conferenza stampa tenutasi a Pescara, Marsilio ha illustrato le iniziative intraprese per raggiungere questo traguardo. Tra queste, spicca l'abolizione dell'addizionale comunale, una tassa che gravava sui biglietti aerei, rendendo lo scalo più competitivo e attraente per le compagnie aeree. Questa misura, già adottata in altre regionine come Calabria e Friuli Venezia-Giulia, rappresenta un investimento significativo per le casse regionali, stimato in circa 3,5 milioni di euro per il primo anno.