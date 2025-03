Ilfattoquotidiano.it - Aereo spia russo entra nello spazio aereo Nato: caccia tedeschi lo intercettano

Tensione ad alta quota sul mar Baltico, giovedì mattina, quando untodella. Un Ilyushin Il-20M ha volato con il trasponder spento e non ha risposto ai messaggi radio, costringendo due Eurofighter della Luftwaffe a decollare per intercettarlo.L’assenza di comunicazioni e il trasponder “a nero” rappresentavano – spiega la Bild – una minaccia significativa per il trafficocivile. Gli aereihanno scortato per diversi chilometri l’da ricognizionea est dell’isola di Ruegen.Pochi minuti dopo, l’Ilyushin ha virato, tornando a volare verso l’enclave russa sul Baltico di Kaliningrad. La Bild è in possesso della foto scattata daiall’e riporta che non si tratterebbe della prima volta: velivoli dell’aviazione di Mosca occasionalmente punterebbero lodellaper testare le sue capacità di reazione.