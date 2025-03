Aereo spia russo entra nei cieli Nato | intercettato e espulso da due Eurofighter tedeschi Cos’è successo

Leggi su Open.online

Unto stamattina nello spaziodellanel Baltico, e due cacciasi sono alzati in volo per intercettarlo. Lo riporta la Bild. Secondo il quotidiano tedesco, il velivoo– undel tipo Ilyushin Il-20M – non ha acceso il transponder né ha risposto ai messaggi radio, ed è stato trattato quindi come «una minaccia significativa per il trafficocivile». Duedell’aeronautica tedesca sono quindi decollati, gli si sono affiancati e lo hanno «scortato» per diversi chilometri, a est dell’isola di Ruegen. Pochi minuti dopo, l’Ilyushin ha virato, tornando a volare verso l’enclave russa sul Baltico di Kaliningrad. La Bild, venuta in possesso della foto scattata dai cacciaall’, scrive che non si tratterebbe della prima volta: aerei russi occasionalmente punterebbero lo spaziodellaper testare le sue capacità di reazione.