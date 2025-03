Ilgiorno.it - Adro, bancomat fatto esplodere nella notte: banditi in fuga con il bottino

(Brescia), 27 marzo 2025 – Malviventi in azione,tra mercoledì e giovedì, in via Provinciale, alla filiale didella banca Valsabbina. Verso le 2.30 una carica di esplosivo hasaltare lo sportellodella banca e distrutto le vetrate sulla strada. Immediato l’intervento dei carabinieri ma, una volta giunti sul posto, la banda era già scappata. I carabinieri hanno raccolto le immagini delle telecamere mentre il personale della filiale sta quantificando il denaro portato via. È il sesto assalto esplosivo a uno sportellodi un istituto di credito situato in un comune dell’Ovest bresciano.