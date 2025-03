Ilrestodelcarlino.it - ‘Adotta un nonno’: “Contro la solitudine, così si riscoprono i valori e il senso di comunità”

Forlì, 27 marzo 2025 – Un sorriso, una passeggiata e delle parole gentili. Gesti semplici, eppure capaci di regalare agli anziani soli un momento di conforto. La casa di riposo ‘Casa Mia’ lancia l’iniziativaun, un invito rivolto allaforlivese a dedicare parte del proprio tempo, come volontari, a un ospite della struttura. Il progetto vuole essere un ponte tra generazioni diverse, un modo per riscoprire il valore dell’ascolto e per contrastare l’isolamento che affligge molti anziani. L’obiettivo è semplice ma potente: “Vogliamo dare ai nostri ‘nonni’ – spiega Giovanni Benini, direttore della casa di riposo – l’opportunità di socializzare, di avere un contatto con il mondo esterno, qualcuno con cui condividere momenti di gioia e spensieratezza. Non si tratta solo di assistenza, ma di prendersi cura, di offrire vicinanza”.