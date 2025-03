Adolescence | gli autori parlano di una possibile seconda stagione

Leggi su Cinefilos.it

: glidi unaQuando una serie genera un clamore come quello ottenuto dain queste settimane, si pensa subito a ripetere il successo con una. Poichéè però stata originariamente sviluppata come una miniserie, è poco probabile che Netflix possa essersi già messa in contatto con gliper un sequel. Stephen Graham e Hannah Walters, infatti, restano cauti al momento e sottolineano che non c’è assolutamente nulla di ufficiale. “È, attendiamo ulteriori risultati”, dice Graham parlando con Variety. “Ma sì, c’è la possibilità di sviluppare un’altra storia”.Anche se Walters afferma che sarebbe felice di lavorare di nuovo con Netflix “per tutto il giorno”, aggiunge che “è difficile” dare un seguito a qualcosa che ha avuto un impatto così incredibile“.