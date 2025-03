Napolipiu.com - Addio per sempre Milan: firma in gran segreto con il nuovo club | Ha già svuotato l’armadietto

perincon ilHa già">Il calciomercato estivo si avvicina e con esso iniziano a delinearsi le prime strategie deidi Serie A.Le società sono già al lavoro per programmare la prossima stagione, tra trattative in corso, rinnovi e cessioni che potrebbero cambiare gli equilibri del campionato. Alcuni giocatori si preparano a una nuova avventura, mentre altri potrebbero trovare stabilità dopo un periodo di incertezza.La sessione estiva sarà particolarmente interessante per chi è in prestito e deve decidere il proprio futuro. Molti calciatori hanno sfruttato l’occasione per rilanciarsi, trovando spazio e continuità in squadre che ora vorrebbero trattenerli a titolo definitivo.Tra questi, c’è chi ha sorpreso per rendimento e leadership, conquistandosi la fiducia di tifosi e società.