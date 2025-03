Lortica.it - Addio alla festa della mamma e del papà: benvenuti nel regno della genitorialità unificata!

C’era una volta un mondo semplice, in cui il 19 marzo i bambini tornavano a casa con lavoretti improbabili per ile a maggio con creazioni altrettanto discutibili per la. Erano momenti di puro artigianato casalingo, dove il cartoncino e il glitter regnavano sovrani. Ma poi, colpo di scena! Qualcuno si è accorto che non tutti i bambini hanno uno unada festeggiare. E, siccome viviamo nell’epoca del “tutti felici e nessuno deve sentirsi escluso”, ecco la rivoluzione: la!La Scuola Maria Consolatrice di Arezzo ha deciso di mandare in soffitta la tradizione per abbracciare un’illuminata pedagogia che mette tutti d’accordo (tranne quelli che non lo sono). Niente più distinzioni di genere: il 3 giugno, mamme esalgono insieme sul trono, unendo le forze in un’unica grande celebrazione.