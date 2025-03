Thesocialpost.it - Addio al vecchio Google, come cambia la ricerca sul web: rivoluzione totale

sta introducendo unmento epocale per gli utenti europei che rivoluzionerà ilsistema di: prima dei risultati ditradizionali, compariranno risposte generate dall’intelligenza artificiale. Questa nuova funzione, chiamata AI Overview, utilizza l’IA generativa per fornire sintesi rapide e pertinenti basate su diverse fonti web. AI Overview offre una panoramica chiara e immediata sull’argomentoto. Ad esempio, cercando una ricetta, l’IA potrebbe mostrare un riassunto del procedimento e gli ingredienti principali, includendo link per approfondire. Questa tecnologia risponde sia a domande semplici,“Quanti anni ha Francesco Totti?”, sia a quesiti complessi,“Cosa fa uno sviluppatore front-end freelance? È difficile diventarlo?”. AI Overview introduce un’interazione più “naturale” tra utente e motore di, simile a quella offerta da chatbotChatGPT di OpenAI e Gemini di