Bergamonews.it - Addio a Stefania Rossi, la vicinanza di Bergamonews a Nicola Amelio

Leggi su Bergamonews.it

è in lutto per la morte di, moglie di, editore del quotidiano online Riviera24 e di altre testate, nonché socio del nostro quotidiano.Ci stringiamo idealmente in un abbraccio ae a tutti i parenti in questo momento di grande dolore.Per renderle omaggio, riportiamo un bellissimo scritto di:Ti sento vivereIn tutto quello che faccio e non faccio ci seiMi sembra che tu sia qui, sempreVorrei dirti, vorreiTi sento vivereDovunque guardo ci sei tuOgni discorso, sempre tuOgni momento io ti sento sempre più.Con immenso Amore.