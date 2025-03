Ilgiornaleditalia.it - Addio a L.J. Smith, morta a 66 anni l'autrice di "The Vampire Diaries" per granulomatosi di Wegener, sostituita da ghostwriter nel 2014

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Era rimasta inattiva per quasi 10per il "blocco dello scrittore", nel 2015 poi le era stata diagnosticata la rara malattia autoimmune Èa 66la celebredella saga "The" Lisa Jane, per tutti semplicemente L.J. La scrittrice statunitense è scompars