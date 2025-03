Lanazione.it - Ad Arezzo prosegue Psychè, con un appuntamento per famiglie insieme alla psichiatra e psicanalista Adelia Lucattini

, 27 marzo 2025 –con unpensato per lecon lala prima edizione di, rassegna dedicata alle scienze della mente promossa dBiblioteca Città diin collaborazione con Fondazione Guido d’e Fraternita dei Laici. Venerdì 28 marzo alle 17.00 la dottoressa, ordinario ed esperta di bambini e adolescenti, già dirigente nel Dipartimento di Salute Mentale di, presenterà presso la sala CAMU della Fraternita dei Laici (via Giorgio Vasari 6) il saggio divulgativo “Psicoanalisi e bambini: vademecum per i genitori” (Carena Editore). Un’opera fondamentale per chi lavora nel campo dello sviluppo evolutivo, della prevenzione e della cura, così come dell'ambito educativo, nata dcollaborazione con la giornalista scientifica Marialuisa Roscino.