Calciomercato.it - “Accordo quadriennale con Gasperini”: stipendio choc e addio Atalanta

Rivelazione clamorosa sul tecnico che quasi certamente lascerà la Dea a fine stagione: contratto di quattro anni più opzione e 5 milioniSono giorni caldissimi per il presente e il futuro di tante big di Serie A, soprattutto per le loro panchine. Può essere una stagione di profondi cambiamenti la prossima, con quattro squadre che dovranno cambiare guida tecnica quasi al 100%: Juventus, Milan, Roma e, Allegri, Pioli, Mancini, De Zerbi, sono alcuni dei nomi che circolano in tal senso e particolare attenzione in questo senso sta andando ai primi due citati.Gian Piero(LaPresse) – calciomercato.itPer Allegri si era aperta la pista Milan, sembrava la più accreditata, ma per ora non ci sono particolari novità. Anzi, l’amico Giovanni Galeone ha escluso ufficialmente l’ipotesi rossonera.