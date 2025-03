Metropolitanmagazine.it - Accoltellamento in pieno centro ad Amsterdam, almeno cinque feriti: fermato il sospetto aggressore

Intorno alle ore 15:30 di oggi, 27 marzo, c’è stato unad, nei pressi del Dam, la piazza principale della città, nonché una delle aree più frequentate della capitale dei Paesi Bassi.persone sono rimaste coinvolte nell’assalto improvviso, ma ancora non si conoscono le loro condizioni di salute, né l’entità delle ferite da essi riportate. La polizia locale ha fatto sapere di averun uomo, sospettato di essere l’, ma non vi sono, al momento, informazioni certe a riguardo.Non si sa, attualmente, quale sia il motivo dell’attacco; un portavoce della polizia ha dichiarato ai media che le forze dell’ordine sono intervenute sul posto in seguito alla segnalazione di una rapina, arrivata prima della notizia dell’attacco. Non è del tutto chiaro, però, se le due cose siano collegate, o se si tratti di una coincidenza.