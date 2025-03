Panorama.it - Accoltellamento a Amsterdam: cinque feriti vicino a piazza Dam, arrestato un sospettato

persone sono rimaste ferite in unavvenuto ad, nei pressi della centraleDam. La polizia olandese ha confermato di aver preso in custodia une di aver isolato l’area per motivi di sicurezza.Le forze dell’ordine hanno riferito che al momento non sono disponibili informazioni sul movente dell’attacco. L’episodio ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi, con un elicottero medico atterrato nellache ospita il Palazzo Reale per assistere i.Secondo quanto riportato dall’emittente locale AT5, la sindaca di, Femke Halsema, ha lasciato il consiglio comunale in corso per monitorare dala situazione. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per determinare le cause dell’e valutare eventuali minacce alla sicurezza pubblica.