Anteprima24.it - Abusi su cani, AIDAA: “Le autorità hanno tutti gli strumenti per intervenire”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiDa diversi giorni i social sono invasi da post e commenti sulla “vicenda di Benevento dove un uomo è accusato di aver avuto rapporti sessuali con ie di essere responsabile della sparizione di molti altri(uccisi?)” scrive in una nota l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente () che da anni si batte contro la zoerastia, e annuncia che nei prossimi giorni presenterà una proposta sotto forma di petizione ai Parlamenti Italiano ed Europeo per arrivare all’individuazione del reato specifico di zooerastia con pene che devono essere paragonate a quello di pedofilia e pedopornografia.In attesa della messa a punto di queste due proposte l’ricorda quello che è stato il suo impegno per trovare una soluzione definitiva al caso specifico di Benevento.