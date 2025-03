Ilfattoquotidiano.it - Abusi sessuali su minori: a Milano si indaga su don Samuele Marelli, ex responsabile degli oratori. Le prime accuse nel 2018: la curia sapeva

Docce con gli adolescenti che accompagnava nei campi estivi, allusioni, numerose chat e foto inequivocabili, insulti e umiliazioni. È il quadro che si delinea nel processo canonico voluto dall’arcivescovo di, monsignor Mario Delpini, nei confronti di don, classe 1976, già vicario della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno edella pastorale giovanile della stessa cittadina che comprende sei parrocchie, per sette annidella Fondazione diocesana per glimilanesi. Legravissime hanno già trovato riscontro in numerose testimonianze raccolte durante l’investigatio praevia, che per il diritto penale italiano si può considerare un’indagine preliminare, giunta quasi alla conclusione. Si tratta diai danni di ragazzi, anche minorenni all’epoca dei fatti, che frequentavano alcuniambrosiani.