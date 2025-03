Abruzzo24ore.tv - Abruzzo in balia del maltempo: piogge intense e venti forti in arrivo

L'Aquila - La nostra regione si prepara ad affrontare una nuova ondata di, conabbondanti eintensi previsti a partire dalla notte del 26 marzo e per le successive 18-24 ore. Secondo le previsioni, le precipitazioni interesseranno inizialmente la Campania, estendendosi poi ad, Molise e Marche, assumendo localmente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, grandinate locali e raffiche di vento sostenute. In particolare, l'è stato posto in stato di preallerta per le condizioni meteorologiche avverse previste dalla notte del 26 marzo. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo arancione per rischio idraulico nelle regioni, Calabria e Marche, evidenziando la possibilità di allagamenti, frane e inondazioni.