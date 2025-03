Lettera43.it - Abor & Tynna, chi sono i membri del gruppo in gara all’Eurovision 2025 per la Germania

Leggi su Lettera43.it

Dal violoncello al mixer, dal flauto traverso al microfono. È il percorso di, nomi d’arte dei fratelli austrici Attila e Tünde Bornemisza, che rappresenteranno laSong Contestdi Basilea. Figli di un musicista della Fisarmonica di Vienna, hanno iniziato a incidere brani assieme nel 2016, optando per uno stile che mescola hip-hop, pop e musica elettronica che si ispira in parte a Mozart e in parte a Wofgang Ambros. Lui ora si occupa però di beat e arrangiamenti, lei di testo e voce. «La musica ci offre l’opportunità di fare un passo indietro e chiederci: “Cosa c’è alle spalle di ciò che viene detto?”», hanno fatto sapere in un’intervista sul sito della kermesse. In Svizzera porteranno il brano Baller, con cui hanno vinto la finale dal Chefsache ESC, selezione tedesca per l’Eurovision Song Contest.