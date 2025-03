Parmatoday.it - "Abbiamo ricevuto il suo curriculum": ecco come hanno tentato di truffarmi con una telefonata

Leggi su Parmatoday.it

Sono le ore 12 di mercoledì 26 marzo. Riceviamo unada un numero di cellulare. La voce è registrata."Salve,il suovitae. Scriva al numero WhatsApp per avere ulteriori informazioni in merito al lavoro". Decidiamo di scrivere al numero indicato per capire.