Abbandono di rifiuti in area vincolata indagini in corso

Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di un servizio televisivo trasmesso da un’emittente locale, che denunciava l’di, i Carabinieri della Stazione di Avellino, con il supporto dei colleghi del Gruppo Forestale, sono intervenuti nell’segnalata.Nello specifico, in località Molinelle del capoluogo irpino, in un’sottoposta a vincolo paesaggistico, i militari dell’Arma hanno individuato cumuli dispeciali non pericolosi, tra cui sacchi di scarti edili, calcinacci, elettrodomestici e altri materiali ingombranti.I Carabinieri hanno immediatamente attivato le procedure per il ripristino dello stato dei luoghi, interessando il Comune per avviare la bonifica dell’.L’episodio è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Avellino e sono inper risalire ai responsabili degli sversamenti abusivi.