A Vinitaly esordio per il salone enoturistico. Focus su Nolo, anfora e raw wine

Era difficile replicare i numeri del 2024 e non era scontato considerando la congiuntura internazionale e lo spettro dei super dazi negli Stati Uniti. Ma l'edizione 57 dici è vicina. A Verona, dal 6 al 9 aprile, il quartiere fieristico è al completo, con 4mila aziende nei 18 padiglioni, 30mila operatori internazionali attesi da 140 nazioni, di cui 1.200 top buyer accreditati, in aumento rispetto a un anno fa e in prevalenza da Stati Uniti, Canada, Cina, Uk e Brasile. Mentre, per il Continente europeo, da Germania, Svizzera, Nord Europa e l’area balcanica.«è l'aggregatore naturale del vino italiano sui principali mercati target - ha dichiarato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo presentando l'evento a Roma - e intendiamo rafforzare ulteriormente questo posizionamento».