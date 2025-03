Donnapop.it - A Stefano De Martino piace la minestra riscaldata: dopo Belen, torna con Emma! È amore (di nuovo!)

Leggi su Donnapop.it

Un’incredibile sorpresa ha preso piede negli ultimi giorni:DeedMarrone sarebberoti a frequentarsi. A darne notizia è il settimanale Oggi, che ha rivelato alcuni dettagli che stanno già facendo il giro del web. La scintilla sembra essersi riaccesa durante le riprese dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, prevista per il 8 aprile su Rai Due.Qui, il conduttore campano ha invitato la sua ex compagna,, e tra i due sembra esserci stato uno scambio di gesti teneri che ha colpito chi era presente. Ma non è finita: secondo i rumors, subitole registrazioni, i due si sarebbero diretti in una famosa pizzeria napoletana, lontano dai riflettori, per una serata in tranquillità. E il giornale non ha dubbi: «Il ritorno di fiamma è più di un’ipotesi».Che ci sia davvero qualcosa ditra i due?Deed, è ritorno di fiamma?L’ipotesi chestiano rivivendo una storia d’è alimentata anche da alcuni dettagli che non passano inosservati.