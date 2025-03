A Napoli si svolgerà il primo forum sull’intelligenza artificiale a scuola Valditara | Crediamo in una didattica personalizzata guidata dai docenti

Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, è in Campania in visita istituzionale. Oltre al contrasto alla dispersione, come riferiamo a parte,ha svelato un altro progetto per: ilinternazionale sue intelligenza, previsto in autunno.L'articolo Asiil: “in unadai” .